Ex sindaco di Pachino Bufardeci racconta in un libro 20 anni della Dc siracusana

Ventanni di storia della Dc siracusan, raccontata dall'ex sindaco di Pachino. Pippo Bufardeci. Il libro narra un periodo ventennale che va dal 1965 al 1985 attraverso il racconto autobiografico dell’autore che inizia con il primo tentativo di iscrizione alla Dc e termina con la sua ultima candidatura alle elezioni provinciali del 1985. Il libro si snoda attraverso un percorso all’interno della DC con fatti, personaggi, proposte politiche e proiezioni nei vari enti e nel tessuto sociale della provincia di Siracusa che ripropongono l’importanza di uomini e impegni di una comunità politica che ha determinato condizioni di sviluppo del nostro territorio.

Il libro ha già avuto un’ottima accoglienza da parte dell’ambiente ex democristiano e non solo perché è, storiograficamente, una pietra miliare della diccì di Siracusa e non solo.

E’ in vendita in molte librerie della provincia e prenotabile in qualsiasi libreria in Italia e nei vari store on line.

Sicuramente ci sarà un secondo volume che tratterà il periodo finale dell’esperienza democristiana ed il dopo Dc con le nuove formazioni politiche, i nuovi personaggi e il diverso rapporto fra eletto ed elettori.

Pippo Bufardeci è nato 75 anni fa a Pachino. Ha ricoperto diverso ruoli in politica oltre adessere stato funzionario della Direzione centrale della Democrazia Cristiana. Sposato e padre di 3 figli, dal 1980 al 1985 Consigliere Provinciale eletto nel Collegio di Noto nella lista della Democrazia Cristiana. Dal 1987 al 1992 eletto Consigliere Comunale nel Comune di Pachino – lista D.C. con l’incarico di Capogruppo Consiliare. Dal gennaio 1991 al novembre 1991 eletto Sindaco di Pachino.

Successivamente è stato pure assessore al Comune di Pachino con la delega alle Politiche Sociali, Lavori Pubblici,Turismo, Sviluppo Economico, Cimitero e Presidente della Commissione per le pratiche del terremoto del 1990. Nel giugno del 2004 è stato anche consigliere comunale a Siracusa.