Floridia, abitanti della Marchesa comprano piante a loro spese

Hanno atteso inutilmente gli interventi dell'amministrazione comunale di Floridia per dare un po' di decoro urbano al loro quartiere. Ma le attese, a quanto pare, sono state vane. Così alcuni abitanti del rione 'Marchesa', alla periferia di Floridia, si sono autotassati per acquistare delle piante per ornare la piazzetta del quartiere. Speravano anche in un prato, ma per il momento debbono attendere. Così le piantine sono state collocate in un'area che dovrebbe essere destinata a verde, in piazza Virigilio. C'è però un inghippo. La zona della piantumazione non è fornita di acqua. Saranno costretti ad innaffiare con i secchi? Vedremo.