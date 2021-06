Confronto su Irsap Ragusa, Dipasquale (PD): Musumeci vanta meriti non suoi

“E' andata in scena un’altra prova della scarsa onestà intellettuale del Governo Musumeci: in un incontro per fare il punto sulla nuova programmazione per lo sviluppo delle attività produttive negli agglomerati industriali della provincia di Ragusa, presente l’assessore Turano e alcuni parlamentari ARS di maggioranza, si è cercato di vendere come propri dei risultati raggiunti da altri. Il Governo Musumeci ha operato nella ordinaria continuità, e di ciò ne prendiamo atto, ma trasformare il lavoro altrui in traguardi per i quali indossare medagliette mi sembra un’azione avvilente soprattutto se si considera che la presentazione dei ‘risultati’ arriva dopo quasi quattro anni di Governo. Un po’ troppo per delle opere pronte per le gare d’appalto già nella precedente legislatura”. Lo dichiara l’onorevole Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico all’ARS. “Evidentemente è iniziata la campagna elettorale - aggiunge il parlamentare ibleo - e da parte mia, poiché nella precedente legislatura mi sono occupato di seguire l’iter, l’approvazione e il finanziamento di numerose opere insieme all’ex presidente dell’IRSAP (Istituto Regionale Sviluppo Attività Produttive), Alfonso Cicero, non può che esserci un sentimento di riconoscenza per il lavoro svolto dal personale dell’ex Consorzio ASI di Ragusa nella continuità di quanto programmato e progettato nel periodo 2013-2015, ma, per amore di verità, non posso evitare di biasimare il tentativo grossolano di qualcuno di accaparrarsi meriti che non si hanno. Mi riferisco in particolare - spiega Dipasquale - al Progetto definitivo dell’intervento di riqualificazione e messa in sicurezza delle strade dell’agglomerato industriale di Modica-Pozzallo (importo € 1.685.000) che già nel 2015 si trovava già all’UREGA; alla riqualificazione e messa in sicurezza delle strade interne all’agglomerato industriale di Ragusa nel territorio di Modica-Pozzallo (€ 2.108.226,74), anche questo progetto era già nel 2105 all’UREGA; alla riqualificazione e messa in sicurezza strade interne all’agglomerato industriale di Ragusa nell’area di competenza consortile (€ 2.852.917,26) anch’esso già nel 2015 all’UREGA; questo solo per citare alcune delle opere già “confezionate” e menzionate questa mattina al tavolo di confronto come conquiste del Governo Musumeci”.

“Nella precedente legislatura - conclude l’on. Dipasquale - abbiamo seminato e l’attuale Governo ne sta raccogliendo ora i molti frutti. Non si può dire del Governo Musumeci che abbia seminato altrettanto, infatti, a chi verrà dopo, non sta lasciando nulla da raccogliere e non solo per ciò che riguarda l’Irsap di Ragusa”.