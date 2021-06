Modica, nuova illuminazione pubblica a led in diverse zone della città e a Marina

Il primo fine settimana di giugno sotto i riflettori per diverse vie di Modica dove, nel corso degli ultimi due giorni, sono stati attività oltre 80 corpi di illuminazione pubblica. Via Panarea, Via Sciacca, Via delle Rose e Via delle Palme a Marina di Modica, Via Boccone del Povero, Via Dente Crocicchia e Via S. Antonio Piano Ceci nel quartiere Dente. Sono le vie dove è sono stati accesi i fari a led di ultima generazione. “Queste ultime zone – commenta il Sindaco – saranno interessate dal completamento nel corso delle prossime due settimane poiché fanno parte di un lotto diviso in tre interventi separati. A breve, in ogni caso, completeremo l’installazione totale. A Marina di Modica, invece, i prossimi corpi illuminanti ad entrare in funzione saranno quelli di Via Selene. Più in generale possiamo dire che sull’intero territorio continua l’opera di illuminazione cominciata già qualche anno fa. Per la complessità e la vastità del territorio modicano non parliamo certo di un obiettivo facile ma siamo convinti di aver fatto tantissimo in questo campo, pur consapevoli che ancora tanto c’è da fare”.