Un tunisino di 21 anni risulta disperso nel mare di Cava D'Aliga. Il ragazzo, insieme a due amici più giovani di lui, si era tuffato in mare per un bagno ma non è riuscito a tornare a riva. Probabilmente è stato trascinato al largo dalla corrente. Per le ricerche sono impegnate mezzi della Capitaneria di porto di Pozzallo e dei Carabinieri.