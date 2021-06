Vittoria, sit in di protesta del PD sabato 5 sul ponte dell'Irminio

Il Pd di Vittoria ha organizzato per domani, sabato 5 giugno, alle 17,30, un sit in di protesta sul ponte del fiume Ippari che continua ad essere allagato. “Una situazione pesante e grave – spiega il segretario cittadino Peppe Nicastro – che non può più proseguire. E rispetto alla quale è indispensabile intervenire in maniera urgente e tempestiva”. Da qui la necessità di fare sentire la propria voce con una manifestazione destinata a sensibilizzare le istituzioni competenti. Il sit-in si terrà a Scoglitti sul lungomare Kamarina proprio nei pressi del ponte. Saranno presenti i componenti del Partito Democratico e l’on. Francesco Aiello, candidato a sindaco.