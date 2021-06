Floridia, perde il controllo della Vespa e si schianta contro il new Jersey

Un incidente stradale si è verificato questa sera sulla strada Statale 124, Floridia - Siracusa. Un motociclista verso le 22,30, dopo avere percorso poco più di 2 chilometri dal centro abitato di Floridia, ha perduto il controllo della sua Vespa di colore bianco. Il due ruote che viaggiava in direzione Siracusa, si è schiantato contro il new jersey in cemento armato che delimita la stradina parallela a transito locale. Scattato l'allarme sul posto è arrivata una pattuglia della polizia e subito dopo i carabinieri. Sono state le forze dell'ordine a chiedere l'intervento di una' autoambulanza del 118. Il ferito del quale non sono state fornite le generalità, è stato caricato in barella e trasferito al Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I° del capoluogo. L'uomo al momento è sotto osservazione dei sanitari, mentre la polizia sta ricostruendo la dinamica dell'incidente.

L.M.