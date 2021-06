Covid, Italia sempre più bianca: da lunedì altre 4 Regioni libere

Dal 7 giugno Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passeranno in zona bianca, grazie a una nuova ordinanza del ministro Speranza sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di regia che mostrano un calo dell'indice Rt, a 0,68, e dell'incidenza, a 32 casi ogni 100mila abitanti. Per il presidente dell'Iss Brusaferro, "se la tendenza prosegue così, per la seconda settimana di giugno tutta l'Italia si troverà in zona bianca". Grande adesione dei giovanissimi alla campagna vaccinale, in Veneto più di 330mila prenotazioni, Zaia guarda già all'immunità di gregge. Corsa all'immunizzazione anche nelle altre Regioni, 'open night' per i ragazzi in Piemonte, nel Lazio 'Junior open day' dal 6 giugno. Resta il nodo delle seconde dosi in vacanza, molti governatori si dicono pronti.

Intanto è stata raggiunta quota 600 mila vaccinazioni ieri in Italia: il dato, delle 6 di oggi, è stato fornito dal Governo e nel corso della giornata dovrebbe subire un ulteriore incremento. E' la prima volta che si raggiunge un numero così alto di dosi somministrate: sono state per l'esattezza 598.510, di cui 444.639 prime dosi che hanno riguardato un totale di 24.331.702 persone, mentre sono 12.737.533 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale per un totale complessivo di 37.069.235 di dosi inoculate. In totale, sono arrivate quasi 42 milioni di dosi, di cui l'88,3% è già stato somministrato.