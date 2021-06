Scicli, disperso in mare: recuperato il cadavere tra gli scogli di Punta Bruca

E'stato recuperato vicino alla scogliera di punta di Bruca, frazione dello Sciclitano, il corpo del ventenne di origini tunisine disperso in mare da ieri pomeriggio nello specchio acqueo di Cava d'Aliga. Le ricerche avevano visto impegnati con il coordinamento della direzione marittima di Catania, mezzi aeronavali. Da ieri pomeriggio fino alle 19.30 un elicottero della Guardia costiera, dalle 6 alle 8 di stamani un elicottero della Marina militare e dalle 8 al momento del rinvenimento del corpo, un aereo della Guardia costiera. In mare invece sono state impegnate 3 motovedette e un gommone dalla capitaneria di Porto di Pozzallo. La Cp 325 ha poi proseguito le ricerche per tutta la notte. Due pattuglie hanno dato supporto da terra. Il corpo senza vita del ragazzo - di cui si stanno ricostruendo le generalita' complete -, e' stato rinvenuto alle 10.25. Del caso e' stata informata la Procura di Ragusa - il sostituto di turno Santo Fornasier - e il medico legale Santoro per l'ispezione cadaverica. Il ragazzo aveva deciso di fare il bagno ieri pomeriggio assieme a due amici italiani, un ragazzo e una ragazza, di 16 e 18 anni che avevano fatto scattare l'allarme non vedendo il giovane tornare a riva.