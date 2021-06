Modica, la morte di Enzo Ruta; camera ardente allestita al Teatro Garibaldi

Camera ardente al Teatro Garibaldi di Modica per Enzo Ruta, attore e regista, ex vicepresidente della Fondazione Teatro Garibaldi, morto venerdì sera., all'età di 73 anni, a causa di un male incurabile sviluppatosi in maniera drammaticamente repentina. Si è voluto onorare un uomo di cultura, uno dei punti di riferimento del teatro amatoriale modicano da circa quarant'anni. La camera ardente resterà aperta oggi, sabato, dalle 16 a 20, e domani, domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I funerali si svolgeranno lunedì, alle 17, nella chiesa di San Giovanni, a Modica Alta.