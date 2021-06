Un autocarro in fiamme sull'autostrada Palermo-Catania, nei pressi dello svincolo di Scillato, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. L'autotrasportatore si è fermato nella corsia d'emergenza, in direzione del capoluogo etneo, e ha contattato il numero d'emergenza. Sono intervenute una suqdra da Termini e una da Palermo. Coda di due chilometri per gli automobilisti.