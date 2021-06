Deposito Gnl nel porto di Augusta, presentato un esposto in Procura

L'Associazione Decontaminazione Sicilia, in occasione della Conferenza dei Servizi decisoria, indetta dall'Autorità di Sistema Portuale (AdSP) del Mare di Sicilia Orientale, inerente “La realizzazione e la gestione di un deposito di stoccaggio di GNL (Gas Naturale Liquefatto)” da realizzare all’interno del porto di Augusta, che si svolgerà in forma telematica lunedì 7 giugno, ha chiesto ed ottenuto di essere presente in qualità di Associazione portatrice di interessi diffusi. Decontaminazione Sicilia lo ha fatto per sottolineare, anche in quella sede, la propria contrarietà riguardo l’ubicazione di detto deposito di GNL da ritenersi estremamente pericolosa per una serie di criticità già elencate ed esposte in più occasioni, di cui ricordiamo le più significative qui di seguito: 1 - Alla prima manifestazione di interesse pubblicata dall’AdSp del Mare di Sicilia Orientale con un Esposto presentato alla Procura della Repubblica di Siracusa in data 23 maggio 2019 e sottoscritta insieme ad altre realtà ambientaliste; 2 - In occasione del primo Consiglio Comunale monotematico sul deposito di GNL svoltosi ad Augusta il 15 febbraio 2021; 3 - Con una Petizione online lanciata insieme ad altre 12 Associazioni e Comitati il 4 maggio 2021.