Mazara, ecco l'auto sulla quale fu portata via 17 anni fa Denise Pipitone

L'auto sulla quale avrebbe viaggiato Denise Pipitone, che si trova in via Rieti, e il percorso che avrebbe fatto la bambina il giorno della scomparsaa Mazara del Vallo.

"La verità su Denise la vogliamo tutti e la chiediamo a gran voce da anni. Ma non per questo si può continuare ad additare la nostra Città come omertosa e mafiosa". Lo dice Vito Gancitano, il Presidente del Consiglio comunale di Mazara del Vallo (Trapani), parlando del caso della piccola Denise Pipitone scomparsa il primo settembre di 17 anni fa. "Poche mele marce, come esistono in tutte le parti del mondo, non possono catalogare un'intera comunità - dice - E' ora di dire basta a queste continue e assurde illazioni contro tutti gli onesti cittadini di Mazara del Vallo, che sono la stragrande maggioranza. Chi sa parli! E non vuole essere un semplice slogan, ma un vero e proprio appello. Ma la parte sana, laboriosa e generosa della nostra Città non può più essere definita omertosa. Bisogna finirla con queste generalizzazioni che fanno solo male a una collettività che non lo merita". "Abbiamo lottato e continueremo a farlo per l'affermazione della legalità e della verità e non possiamo più accettare che chicchessia ci definisca una Città di omertosi e mafiosi", conclude Vito Gancitano.

(foto Ansa/Carmelo Sucameli)