Concorso Città del vino, 51 premi alla Sicilia: c'è pure Boroli di Rosolini

Sono cinquantuno i premi conquistati dalle cantine siciliane alla 19\esima edizione del Concorso enologico internazionale Città del Vino organizzato dall'Associazione Città del vino. Tre le Grandi medaglie d'oro, il massimo riconoscimento attribuito dalla competizione, assegnate all'Isola. Conquista il terzo posto assoluto e la Gran medaglia d'oro nella categoria vini bianchi secchi - ma primo bianco in assoluto - l'Igt Terre Siciliane 2020 "Mamarì", un Sauvignon Blanc 100 per cento prodotto da Fina Vini, di Marsala (Tp), con il punteggio di 94.6 centesimi. Tra i siciliani la seconda Gran medaglia d'oro va a Terre del Sole Zerilli per il suo Terre del Sole Passito di Pantelleria 2016, con il punteggio di 92.2/100. Terza gran medaglia d'oro al Grillo 2020 Doc Sicilia dell'Azienda agricola Giovanni Boroli di Rosolini (Sr) con il punteggio di 92 centesimi.