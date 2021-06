Il Parco Forza di Ispica ancora chiuso, il sindaco Leontini: ritardi inammissibili

“Ho seri motivi per arrabbiarmi”. E’ Innocenzo Leontini, sindaco di Ispica dall’ottobre scorso, a parlare del Parco Forza, l’area archeologica che rimane chiusa malgrado i lavori di riqualificazione siano terminati da mesi. Erano stati consegnati alla ditta appaltatrice nel febbraio del 2019, alla presenza dell’allora sovrintendente di Ragusa, Calogero Rizzuto, e dell’assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa: entrambi scomparsi, purtroppo, prematuramente. Le opere previste nel progetto, per un importo di oltre due milioni di euro, sono state realizzate nei tempi previsti e completate da oltre un anno. Ma il Parco Forza rimane chiuso.

“Appena mi sono insediato – afferma Leontini – sono andato a fare visita al sovrintendente di Ragusa, Antonino De Marco, e ho chiesto che il Parco fosse aperto, compatibilmente alla fine dei lavori che mi risultava essere a breve termine. La risposta del sovrintendente fu rassicurante: lo apriamo a metà Aprile dell’anno prossimo. Siamo a Giugno e nulla è successo”

Nel frattempo sembra essere scoppiata una grana di titpo contrattuale collegata ad una variante nel progetto originario e si temono altri ritardi per la fruizione del Parco Forza il cui personale, dalla chiusura per i lavori di riqualificazione, è stato assegnato al Convento della Croce di Scicli.

“Una situazione paradossale se si considera che i lavori sono finiti da tempo. Andrò a Palermo – afferma ancora Leontini - per investire del problema l’assessore regionale, Alberto Samonà. Esigo delle risposte perchè non è ammissibile che il nostro patrimonio culturale rimanga ostaggio della burocrazia, dei ritardi, dei conflitti di competenza, delle questioni legali. Se parliamo seriamente di turismo la Regione deve far sentire la sua voce e avere un ruolo fondamentale quando c’è da rendere fruibili beni culturali che in tanti ci invidiano. Non è possibile stare alla finestra e aspettare che i problemi si risolvano da soli. Ognuno si assuma le proprie responsabilità”.

Concetto Iozzia