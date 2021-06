Sequestrati a Siracusa quaranta grammi di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Siracusa nel fine settimana appena trascorso sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio, con decine di controlli su strada e perquisizioni nelle aree del capoluogo note per essere teatro dell’attività di spaccio.

Nel corso di un’operazione antidroga, effettuata in particolare nella zona cittadina di via Immordini, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 40 grammi di cocaina, già divisi in dosi e verosimilmente abbandonati da alcuni pusher datisi alla fuga non appena accortisi dell’arrivo dei Carabinieri, che stavano cinturando l’area.