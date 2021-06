Lacrime e rabbia a Rosolini, in chiesa Madre i funerali di Salvatore Papaleo

Un fiume di lacrime scorre in chiesa Madre a Rosolini. Il dolore insopportabile dei familiari, dei parenti e degli amici di Salvatore Papaleo, il ragazzo di 18 anni, morto lo scorso 29 maggio nell'incidente stradale sulla Modica - Rosolini il a 500 metri dal Centro commerciale l' Eremo. La morte del diciottenne ha sconvolto la comunità rosolinese che continua a piangere i suoi figli per le tragedie della strada. Nel giorno dell'ultimo addio a Salvatore anche l'amministrazione comunale è stata al fianco dei familiari del ragazzo. Il commissario straordinario, Giovanni Cocco che governa l'Ente, con una nota ha espresso il cordoglio ai genitori del ragazzino. I funerali di Papaleo sono stati celebrati questa mattina in chiesa Madre da don Luigi Vizzini. Il sacerdote nell'omelia ha avuto parole di conforto per i familiari, perchè 'Salvatore ha raggiunto la Casa del Padre". Al termine del rito funebre, la bara ha lasciato la chiesa portata a spalle ed è stata salutata da un lungo applauso.

L'incidente si verifico nella notte tra il 29 e 30 maggio scorso in contrada Masicugno, all'incrocio con via Sant'Alessandra,. Nell'impatto fra tre auto sei persone rimasero ferite e Papaleo che era a bordo di una Peugeot 205 fu estratto dalle lamiere contorte della vettura e trasferito all'ospedale di Modica, dopo essersi schiantato contro un muretto a secco. Il suo cuore si fermò appena giunto al Pronto soccorso del 'Maggiore'.