Palermo,il romanzo "Io posso": firmacopie con Pif e Marco Lillo alla Libreria Tante Storie

Alla Libreria "Tante Storie" di via Ludovico Ariosto, a Palermo, giovedì alle 10,30, firmacopie del romanzo "Io posso, due donne solo contro la mafia". A firmare le copie del libro, gli autori. Pif e Marco Lillo.

Ecco come descrive il libro, in un breve incipit, Pif: "Immaginate di tornare un giorno a casa vostra e di trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare trent'anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che però nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato condannato perché legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di quella somma, che non riceverete mai, l'Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento. Questo è quello che, più o meno, è successo a Maria Rosa e Savina Pilliu".