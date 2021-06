Ex consigliera 5 Stelle di Rosolini si schiera col Commissario: priorità agli uffici comunali

Senza se e senza ma, la pentastellata Anna Azzaro sta dalla parte del Commissario straordinario del Comune di Rosolini, Giovanni Cocco sul 'caso' del 'Museo Biagio Poidomani'

“Al fine di dissipare dubbi di sorta - dice l'ex consigliera comunale 5 Stelle, Anna Azzaro – tengo a precisare che il mio intervento sulla questione “Museo Biagio Poidimani” non ha nulla a che fare con la politica, ma vuole essere una riflessione da comune cittadina. Ho seguito con estrema attenzione tutti i commenti che sono stati fatti attorno alla problematica, soprattutto da alcuni politici i quali, in nome della “cultura” hanno dimenticato in questo caso le vere problematiche dei cittadini. Mi sembra un diritto dei cittadini avere uffici comunali degni di tale definizione, accessibili e funzionali alle loro esigenze, non sicuramente come quelli in atto ospitati nel plesso Masaniello dove la gente è costretta ad aspettare il proprio turno nelle scale per la richiesta di documenti ecc. Scene veramente da terzo mondo. Quindi nessuno scandalo, ma semplicemente una decisione, quella commissariale, che non vuole essere un attacco alla politica né tantomeno alla cultura. Da semplice cittadina confermo al Commissario Cocco piena fiducia in quanto sta dimostrando di essere “super partes", ascoltando, sin dal suo insediamento, tutti e cercando di venire incontro alle esigenze dei cittadini. Tutto questo chiacchiericcio mi sembra solo strumentale perché voglio ricordare a tutti che lo spazio riservato alla cultura e alla ricezione di opere sia di Poidimani che di altri artisti rosolinesi , è stato già previsto e garantito da una vera progettualità che prevede il restauro dei locali dell’ex Chiesa di Santa Caterina nonché quelli di via Aprile, in atto gestiti dall’Archeoclub".