Spaccio a conduzione familiare a Sommatino: arrestati padre e figli

Sgominata un'associazione dedita allo spaccio di droga nel Comune di Sommatino, in provincia di Caltanissetta. Quattro le persone arrestate dai carabinieri della Compagnia di Caltanissetta, supportati da unità cinofile di Palermo - Villagrazia, militari dello Squadrone eliportato 'Cacciatori di Sicilia' e dal 14° nucleo Elicotteri di Palermo. I militari hanno dato esecuzione a un provvedimento emesso dal gip di Caltanissetta a carico di tre italiani e un egiziano. L'operazione è stata denominata 'Mola' così come l'omonima zona del centro storico di Sommatino. Le indagini, scattate a febbraio 2019, hanno fatto luce su un gruppo criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, marijuana e hashish da parte principalmente di componenti della famiglia Chiarelli. In particolare, l'attenzione degli investigatori si è concentrata su Salvatore Chiarelli, 54 anni, con precedenti per reati inerenti la droga, contro la persona e il patrimonio anche a carattere associativo. Per gli investigatori era lui a coordinare le attività degli altri membri dell'organizzazione, fornendo loro indicazioni sui comportamenti da tenere per eludere i controlli di polizia, mettendo a disposizione la propria rete di conoscenze tra persone gravitanti nel narcotraffico e la propria abitazione di campagna per nascondere lo stupefacente. La droga, approvvigionata principalmente da un canale attivo su Caltanissetta, veniva immessa nella piazza di Sommatino da Fabio e Nicola Chiarelli, rispettivamente di 29 e 26 anni, figli di Salvatore; e Said Chaban Tamraz, 22enne egiziano. Durante l'indagine nell'aprile del 2019 erano già stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio Fabio e Nicola Chiarelli, trovati rispettivamente in possesso di 200 grammi e 100 grammi di hashish.