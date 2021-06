Arrestato l'avvocato Piero Amara, il legale di Augusta è in carcere

Misure cautelari sono state disposte dalla Procura di Potenza, nell'ambito di un'inchiesta che riguarda presunte irregolarita' commesse dall'ex procuratore di Taranto, Carlo Maria Capristo, in indagini sull'ex Ilva. Le misure riguardano l'avvocato di Augusta Pietro Amara, l'ex procuratore Capristo, l'avvocato di Trani Giacomo Ragno e il poliziotto Filippo Paradiso. Nei confronti di Capristo è stato disposto l'obbligo di dimora. Amara e' stato consulente legale di Ilva quando l'azienda era in amministrazione straordinaria e, in tale veste, avrebbe avuto rapporti con Capristo.

L'indagine nasce dal fascicolo, di cui la Procura di Potenza è competente per il coinvolgimento di magistrati, che portò all'arresto di Capristo il 19 maggio dello scorso anno quando l'ex procuratore capo della Procura jonica finì ai domiciliari con l'accusa di presunte pressioni a due magistrati insieme a tre imprenditori e ad un poliziotto. Per questa vicenda è iniziato il processo al Tribunale di Potenza. L'avvocato Piero Amara è stato prelevato nella sua abitazione di Roma dalla Guardia di finanza e trasferito in carcere.

Amara è al centro pure dell'inchiesta della Procura di Milano sul cosiddetto "falso complotto Eni": ai magistrati lombardi l'avvocato augustano rilasciò dichiarazioni sulla presunta loggia Ungheria.