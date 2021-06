Lutto nel mondo del rugby: è morto l'allenatore dell'Amatori Catania

Il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, e la Giunta hanno espresso "il sentito cordoglio di tutta l'amministrazione comunale per l'improvvisa scomparsa di Ezio Vittorio, apprezzato allenatore della prima squadra dell'Amatori rugby e dipendente dell'Ente come tecnico dei lavori pubblici". "Siamo ancora attoniti - ha detto il sindaco Pogliese - per l'incolmabile perdita di un uomo leale e generoso capace come pochi di farsi apprezzare per il suo altruismo di educatore, che ha mostrato come sportivo ai massimi livelli della disciplina rugbistica che fin da bambino aveva esercitato e come apprezzato lavoratore al servizio della comunità e dei colleghi del Comune. Il nostro pensiero e la vicinanza per questo grande dolore vanno ai familiari, alla moglie e ai due figli affranti per la morte improvvisa di Ezio, a cui tanti di noi erano legati da antica e sincera amicizia". I funerali di Ezio Vittorio si svolgeranno domani alle 11.15 nella Chiesa Cattedrale del Duomo di Catania.