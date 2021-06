Modica, Chiesa Rupestre di San Nicolò "assediata" dai contenitori per rifiuti

La piazzetta dove si trova la Chiesa Rupestre di san Nicolò Inferiore, luogo del Cuore Fai classificatasi nei primi dieci posti a livello nazionale nel concorso 2021 del Fondo Ambiente Italiano, è letteralmente "assediata" dai contenitori di rifiuti. Uno spettacolo non certo gradevole per i turisti che visitano la chiesetta, aperta al pubblico dal 1° giugno scorso. Una situazione poco piacevole che si verifica ogni mattina, almeno fino a quando non intervengono gli operatori ecologici o i mezzi della IGM per svuotare i contenitori carrellati. Dopo le segnalazioni al Comune, l'assessorato competente sta studiando una soluzione che sia in grado di tutelare la fruizione del sito storico e le esigenze dei locali di ristorazione che si trovano nella zona di via Grimaldi. Una soluzione che dovrebbe essere trovata in tempi rapidi in nome del decoro che è indispensabile tutelare nel centro storico della città.