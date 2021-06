Marsala, 56 ex 6Gdo sono parte civile contro il 're dei supermercati'

Cinquantasei ex dipendenti del gruppo 6Gdo di Castelvetrano sono stati ammessi come parte civile nel procedimento che vede imputati Nicola Ribolla, Stefano Buscemi, Antonello Cirino (ex componenti del Cda della società), Daniele Santoro e Valerio Rizzo (ex collegio dei sindaci) e Giorgio Nicitra (ex direttore generale). Il gup Francesco Parrinello, insieme ai 56 ex dipendenti, ha anche ammesso come parte civile l'ex curatore fallimentare. La vicenda risale ai sette anni di amministrazione giudiziaria della società che venne sequestrata all'imprenditore Giuseppe Grigoli, il "re dei supermercati", accusato di essere vicino al superlatitante Matteo Messina Denaro. La società di distribuzione 6Gdo venne affidata dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale all'amministratore giudiziario Nicola Ribolla; poi la società fu confiscata definitivamente. Dal 2007 al 2014 (anno in cui la 6GDO viene dichiarata fallita), secondo la Procura di Marsala, i sei imputati, a vario titolo, sarebbero "ritenuti responsabili di false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta aggravata dalla commissione di più fatti e dal danno patrimoniale causato". I 56 dipendenti, difesi dagli avvocati Alessandra Guarini e Lorella Casano, sei anni fa hanno presentato una denuncia-querela. Le indagini sono state condotte dalla Guardia di Finanza. La prossima udienza di gup si terrà il 13 settembre, dopo la quale il giudice dovrà decidere sul rinvio a giudizio.