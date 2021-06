Agenti delle Volanti della Questura di Siracusa, nel corso dei quotidiani controlli a coloro che in città sono sottoposti a misure restrittive della libertà personale, hanno denunciato un uomo di 31 anni sottoposto all’obbligo di dimora e un altro di 36 anni sottoposto alla libertà vigilata perché entrambi si trovavano fuori dalla loro abitazione in un orario in cui dovevano permanere in casa.