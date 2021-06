Scuola, in Sicilia 65 mila alunni in meno negli ultimi 5 anni

Negli ultimi cinque anni la popolazione scolastica in Sicilia è diminuita di oltre 51.000 alunni e considerando anche l'anno 2021/2022 il calo balza a - 65.000 alunni. Il decremento, tuttavia, non ha causato una proporzionale diminuzione del numero delle classi, determinando invece un miglioramento nel rapporto alunni/classi, passato da una media di 20,56 a una di 19,59 alunni per classe. E' quanto emerge dal rapporto dell'ufficio scolastico regionale per la Sicilia. La riduzione è dovuta, si legge nel rapporto, alla diminuzione nel quinquennio dell'intera popolazione residente in Sicilia da 5.074.261 a 4.875.290, con un decremento pari a -198.971 corrispondente al -3,92% di residenti in meno rispetto al 2016. La "fuga" dall'isola colpisce tutte le province. Una tendenza che negli ultimi 10 anni è andata progressivamente aumentando, con valori negativi sempre più consistenti a partire dal 2015. Il rapporto alunni/posti, passato dal 12,54 dell'anno scolastico 2016/2017 all'11,78 del 2020/2021, "con la conseguenza che il calo della popolazione scolastica non ha determinato neanche un proporzionale decremento dei posti in organico".