Rinviate ancora una volta le elezioni amministrative in Sicilia

- L'Assemblea regionale siciliana, presieduta da Gianfranco Miccichè, ha approvato il disegno di legge che stabilisce il rinvio delle elezioni in 42 Comuni dell'Isola. Si tratta di Comuni che sarebbero dovuti andare al voto in primavera e che a causa della pandemia hanno visto saltare le elezioni. Le consultazioni si terranno in una data compresa tra il 15 settembre e il 15 ottobre. Slittamento delle consultazioni anche per i Comuni sciolti per mafia. Rinviate anche le elezioni di secondo livello nei Liberi consorzi: previsto, infatti, che queste ultime si tengano entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti nella tornata delle Comunali. In Aula critiche da parte del Partito democratico all'indirizzo del governo, autore del disegno di legge di partenza: "Siamo in forte ritardo, questo testo andava presentato all'Assemblea almeno quaranta giorni fa", le parole del deputato e segretario regionale dem Anthony Barbagallo. A Sala d'Ercole il governo era rappresentato dall'assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto.

Questi i Comuni che andranno al voto in autunno: in provincia di Agrigento Canicattì, Favara, Montallegro, Montevago e Porto Empedocle; nel Nisseno San Cataldo e Vallelunga Pratameno; nel Catanese Adrano, Caltagirone, Giarre, Grammichele e Ramacca; in provincia di Enna Calascibetta; nel Messinese Antillo, Capo d'Orlando, Caronia, Falcone, Ficarra, Galati Mamertino, Gioiosa Marea, Mistretta, Patti, Rodì Milici, San Marco d'Alunzio, Sant'Angelo di Brolo, Terme Vigliatore e Torregrotta; nel Palermitano Alia, Montelepre, San Cipirello, San Giuseppe Jato e Terrasini; in provincia di Siracusa Ferla, Lentini, Noto, Pachino, Rosolini e Sortino; nel Trapanese Alcamo e Calatafimi-Segesta. Si voterà nella stessa tornata anche nei Comuni di San Biagio Platani (Agrigento) e Vittoria (Ragusa), sciolti per mafia. I Comuni di Mezzojuso e Torretta (Palermo), oltre a quello di Misterbianco (Catania) andranno al voto in un turno straordinario previsto tra il 15 ottobre e il 15 dicembre.