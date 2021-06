Vola dal quarto piano, operaio italiano morto a Malta

Un operaio italiano di 40 anni è morto precipitando dal quarto piano di una fabbrica in costruzione nell'area industriale di Hal Far, a Malta. Lo ha reso noto la polizia locale con un comunicato in cui è precisato che l'incidente è avvenuto attorno alle 11.30, quando l'uomo è caduto dal tetto della fabbrica su cui stava lavorando. Soccorso dai medici, il lavoratore è morto sul posto. La magistrata Monica Vella è stata incaricata dell'indagine sulle circostanze che hanno portato alla morte dell'uomo, di cui non sono state rese note le generalità. Secondo la polizia, si tratterebbe di un lavoratore stagionale di origine siciliana.