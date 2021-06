Lega, Damiano Maisano responsabile della segreteria tecnica Sicilia orientale

Damiano Maisano da oggi si occuperà della Segreteria Tecnica della Lega per la Sicilia Orientale; lavorerà assieme al Responsabile Regionale, Gabriele Scariolo. "Maisano, in Sicilia - afferma il segretario regionale della Lega, Nino Minardo - ha aderito tra i primi al programma di Matteo Salvini, ha contribuito da subito al radicamento del partito in provincia di Messina ottenendo risultati eccellenti come candidato sindaco alle ultime elezioni amministrative ed è apprezzato consigliere comunale a Milazzo".

NELLA FOTO, Maisano (a sinistra) con Minardo