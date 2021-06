Un uomo di 65 anni, G.F.G., è deceduto oggi pomeriggio schiacciato dal trattore con cui stava lavorando in un appezzamento di terreno a Falerna e che, per cause ancora in corso di accertamento, si sarebbe ribaltato. Da quanto si è appreso, l'uomo sarebbe morto sul colpo. Nonostante l'intervento degli operatori del 118, infatti, i sanitari non hanno potuto che constatarne il decesso. Sull'episodio indagano i carabinieri.