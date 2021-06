Pachino, morto l'imprenditore Nello De Luca: inventò il melone 'Mundial'

E' morto l'imprenditore agricolo di Pachino, Nello De Luca. Da tempo ammalato si è spento a Milano subito dopo un intervento chirurgico. Era un personaggio conosciuto non soltanto in Sicilia ma anche nella grande distribuzione italiana, anche per le sue variegate attività nel settore della serricoltura. Era stato uno dei padri fondatori del Consorzio Igp di Pachino, e con i suoi fratelli aveva creato la '3A'. In concomitanza con i mondiali di calcio del 1990 ebbe l'intuizione di attribuire ad una qualità di melone, il nome 'Mundial' ,per identificarlo con quello prodotto a Pachino. Nello De Luca lascia la moglie e due figli.