Milano, sgominata banda di Rogoredo: 10 arresti

Dieci persone, tra i 20 e i 40 anni, di nazionalità italiana, marocchina, albanese e rumena, sono state arrestate dalla Polizia di Stato a Milano per il reato di associazione per delinquere ai fini di spaccio. Le indagini, svolte, del Commissariato Mecenate e coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lombardo, hanno permesso di individuare tutti gli appartenenti alla banda, la cui attività si svolgeva prevalentemente nell'area dello scalo ferroviario di Milano Rogoredo, già al centro delle cronache per la grande affluenza di tossicodipendenti nelle zone limitrofe.