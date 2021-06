Corsa clandestina di cavalli nel Catanese, 3 indagati: 2 sono fantini (IL VIDEO)

Tre persone sono indagate per una corsa clandestina di cavalli che si è disputata la scorso 30 maggio a Camporotondo Etneo. La polizia è riuscita ad individuare i fantini, uno di 69 anni, l'altro di 58, attraverso un video postato su Facebook. Un'altra persona di 37 anni, che guidava il 'corteo' delle moto, è stata identificata dagli agenti del Commissariato di Librino.

Al termine di complesse attività di indagine, il Commissariato di Librino ha dato immediata risposta alla corsa che ha messo a seri rischi l'incolumità pubblica e a determinare un blocco totale della circolazione stradale causano gravi sofferenze al cavallo, obbligato a gareggiare in luoghi non idonei e insicuri, a cominciare dalla sede stradale asfaltata e, peraltro, caratterizzata dalla presenza di diversi dislivelli col grave rischio di infortuni; ad aggravare la situazione decine di motocicli a ridosso dell'animale, l’uso continuo del clacson, le urla e le molteplici frustate inferte all’animale per spronarlo.

I poliziotti del Commissariato Librino acquisita la notizia nell’ambito delle costanti attività investigative, hanno ricostruito la vicenda, attraverso articolate e complesse indagini, partite dall’acquisizione dei video, che riprendono la gara, divenuti, nel frattempo, virali sul web e sui vari social (tik tok, facebook, instagram e non solo), in cui oltre a trovare conferma quanto sopra descritto, si riconoscevano, chiaramente, i due fantini, uno dei quali,storico e "vincente" fantino che a tutt'oggi ha un ruolo centrale nell'ambito delle competizioni illegali tra cavalli;

Durante le operazioni di polizia è stato, altresì, individuato un noto pluripregiudicato appartenente ad un nucleo familiare che percepisce il reddito di cittadinanza e che, in occasione della corsa in argomento, senza casco e in totale violazione delle norme previste dal codice della strada, permaneva, a gran velocità e con manovre pericolose, "in prima fila", nello specifico davanti ai cavalli in corsa e ai tanti ciclomotori, come a guidare il "corteo": tale soggetto, di anni 37, a seguito di controllo presso la sua stalla abusiva, è stato indagato in stato di libertà per il reato di furto aggravato di energia elettrica e gli sono stati inoltre contestati svariati illeciti.

In relazione ai fantini che hanno condotto i rispettivi calessi, sono stati indagati in stato di libertà per il reato di maltrattamenti animali con l'aggravante di averli fatti correre nei termini sopra descritti: uno dei fantini ha anche dichiarato di avere guadagnato 1300 euro in nero per 2 minuti e 1/2 di gara, ciò a fronte del Reddito di cittadinanza di cui è titolare.