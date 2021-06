Con lo scooter si scontra con una moto: morto a 17 anni a Marianopoli

Incidente nella notte a Marianopoli in provincia di Caltanissetta, in via Calvario: un ragazzo di 17 anni, Leonardo Lombardo è morto nello scontro, avvenuto intorno alle 4.25, tra lo scooter, che guidava, e una moto. L'altro conducente è rimasto lievemente ferito. Sono intervenute due ambulanze e l'elisoccorso. Indagano i carabinieri. Leonardo Lombardo frequentava il terzo anno all'Istituto Mottura di Caltanissetta ed aveva un fratellino più piccolo. Sconvolta la comunità di Marianopoli dove tutti si conoscono e fra gli abitanti, 1500 residenti, quasi tutti sono legati da parentela.