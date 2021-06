To Good To Go a Siracusa, prime adesioni contro gli sprechi alimentari

Too Good To Go, l’app anti spreco numero 1 in Italia, ha conquistato Siracusa, dove commercianti e utenti si sono uniti alla lotta contro gli sprechi alimentari.

Molti i locali che hanno già aderito all’iniziativa in città, tra questi il Panificio La Fornaia, il Caseificio Borderi, il Bar Pasticceria Leonardi, il Café Trinacria e il ristorante giapponese Sushi Ya. In città anche il negozio di Decathlon, i due punti vendita di Flying Tiger Copenhagen e i tre locali della catena Conad del Gruppo Formisano hanno preso parte al progetto anti spreco.

Siracusa si è ufficialmente unita alla rete anti spreco di Too Good To Go, l’app che offre agli esercenti commerciali la possibilità di dare nuovo valore al proprio invenduto e agli utenti di acquistare, e dunque salvare, alimenti ancora freschi a un terzo del prezzo originale.

Tramite l’app i negozianti possono vendere le cosiddette Magic Box, sacchetti a sorpresa contenenti i prodotti rimasti a fine giornata “troppo buoni per essere buttati”: una soluzione flessibile e sicura che, specialmente durante quest’anno incerto, ha supportato commercianti e ristoratori, permettendo di ridurre gli sprechi e allo stesso tempo, ottenere un piccolo ricavo sulla produzione di alimenti che altrimenti verrebbero sprecati. I consumatori, allo stesso tempo, possono acquistare la propria box di prodotti invenduti a un prezzo conveniente, unendo il risparmio alla lotta contro lo spreco alimentare e agli effetti positivi che questo gesto ha per l’ambiente.

In Sicilia, dopo Palermo, Catania e Trapani, Too Good To Go arriva ora anche a Siracusa per espandere la sua rete e creare un vero e proprio movimento con uno scopo ben preciso: contrastare gli sprechi alimentari per la salvaguardia del pianeta, grazie al risparmio di 2.5 kg di CO2 emesse per ogni Magic Box acquistata.