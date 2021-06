Siracusa, torna a pagamento il parcheggio del Molo nonostante l'hub

Da sabato prossimo, il parcheggio Molo a Siracusa tornerà interamente a pagamento e non prevederà più l’area gratuita riservata ai chi si reca all’hub vaccinazioni di via Nino Bixio.

In considerazione dell’arrivo della stagione estiva e della necessità di offrire un servizio ai turisti che si accingono a visitare la città, il settore Trasporti e diritto alla mobilità emetterà un’ordinanza nei prossimi giorni. Inoltre l’età media dell’utenza dell’hub si e notevolmente abbassata così com’è in forte diminuzione il numero dei cosiddetti “fragili” da sottoporre a vaccinazione.

L’ordinanza che introduceva la gratuità era della fine del mese di marzo, in coincidenza con il massimo di affluenza di cittadini all’hub.