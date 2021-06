Nello zainetto una pistola e due coltelli, arrestato a Palermo

I carabinieri hanno arrestato un palermitano di 56 anni accusato di possesso illegale di armi. I militari sono intervenuti per prestare soccorso a una persona svenuta in una autovettura in via San Lorenzo a Palermo: appena ha visto i carabinieri l'automobilista ha tentato di fuggire ma è stato bloccato vicino alla sua abitazione. L'uomo era alla guida senza patente, ha cercato di passare uno zainetto alla fidanzata. Dentro sono stati trovati una pistola Bernardelli senza matricola calibro 6.35 con caricatore e un colpo, un coltello a molla tipo "roncola" e un coltello da innesto. Il giudice del tribunale di Palermo, ha convalidato l'arresto e giudicato l'uomo con il "rito direttissimo", e condannato in primo grado a un anno e 8 mesi. La pistola funzionante è stata sequestrata e inviata al Ris dei carabinieri di Messina per gli accertamenti balistici.