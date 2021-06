Maltrattamenti in una casa di riposo di Ragusa, 4 indagati a giudizio

Quattro operatrici di una casa di riposo di Ragusa sono state rinviate a giudizio per maltrattamenti, in concorso, sugli anziani ospiti. Sono tre le parti offese individuate dalla Procura che aveva delegato le indagini alla Squadra mobile di Ragusa. I fatti oggetto del procedimento sono stati "cristallizzati" dalle indagini, tra agosto e ottobre del 2018. Spinte, insulti, pizzichi, offese e umiliazioni, oltre ad atteggiamenti di prevaricazione, quelli riferiti alle autorita'. Le quattro donne, Daniela Licitra, di 43 anni, Anna Maria Malandrino, di 65 anni, e le due 49enni Graziana Fidone e Concetta Gurrieri ne risponderanno davanti al giudice monocratico presso il tribunale di Ragusa, nell'udienza fissata per il prossimo 24 settembre, dopo il rinvio a giudizio definito dal gip nell'udienza di ieri mattina.