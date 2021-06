Comunali, Michetti candidato a Roma e Damilano a Torino

Piena sintonia nel centrodestra che ha scelto Enrico Michetti candidato sindaco per Roma Capitale, in ticket con Simonetta Matone che sarà prosindaco. Paolo Damilano è il candidato sindaco a Torino. Entro la settimana sarà ufficializzata la candidatura per la Regione Calabria. E' quanto comunica il centrodestra dopo il vertice di questo pomeriggio sulle comunali 2021.

"A Roma ci sarà un ticket Michetti-Matone" ha detto Matteo Salvini uscendo dalla Camera al termine del vertice. ''Michetti sarà sindaco e Matone vicesindaco, poi ragioneremo sulla squadra'', ha aggiunto il leader della Lega.

"Mi sembra siano stati fatti grandi passi in avanti per il centrodestra compatto che lavora per vincere" ha sottolineato Giorgia Meloni, presidente di Fdi.

"Sono contento ed emozionato, grato per la fiducia dimostrata in questi giorni, per l'affetto ricevuto" ha detto Enrico Michetti all'AdnKronos. Per il professore di diritto e speaker radiofonico "ora è il momento di restituire alla città eterna quello che merita, il ruolo di caput mundi".

Al vertice di oggi fumata nera invece per i candidati sindaci di Bologna e Milano. "Ci siamo riconvocati per mercoledì prossimo e chiuderemo su Bologna e Milano'', ha assicurato Salvini.