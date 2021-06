Modica, acqua non potabile in alcuni quartieri: consumo vietato

Un’ordinanza è stata emessa dal sindaco di Modica, Ignazio Abbate, per vietare l’uso a scopo potabile dell’acqua erogata dalla rete idrica comunale della via Trapani Rocciola, parte di Contrada Cozzo Rotondo, via Tirella, via San Giuliano, via Modica Sorda e zone limitrofe. La squadra di clorazione ha infatti accertato nel punto di prelievo di via Trapani Rocciola (serbatoio Sacro Cuore) la non potabilità dell’acqua in concomitanza dei lavori di ripristino della condotta idrica nei pressi del pozzo Pozzillesi. I tecnici stanno intervenendo per superare questo stato di cose e riportare livelli di salubrità dell’acqua a tutela della salute pubblica.