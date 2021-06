Modica, situazione finanziaria del Comune: l'opposizione chiede riunione del Consiglio sui rilievi della Corte dei conti

I sette Consiglieri Comunali di Minoranza di Modica, Agosta, Carpentieri, Castello, Cavallino, Medica, Morana e Spadaro Giovanni, uniti più che mai quando si tratta di affrontare insieme i più importanti problemi che affliggono la città ad iniziare da quello finanziario. Come dire, “davanti ai grossi problemi cittadini non ci sono bandiere politiche che tengono, tutti quanti uniti per Modica”.

Ed è proprio sul tema finanziario che nei giorni scorsi i sette Consiglieri di opposizione hanno presentato all’attenzione del Presidente del Consiglio Comunale, Carmela Minioto, una richiesta di convocazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto “Situazione economica del Comune di Modica: istanza di convocazione straordinaria del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 21, n. 1, del Regolamento del Consiglio”.

I suddetti sette consiglieri, ai sensi dell‘art. 21, comma 1, del Regolamento del Consiglio, chiedono la convocazione di un’assise consiliare urgente per discutere, con la partecipazione del Sindaco, dell’Assessore Aiello, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Segretario Comunale, quest’ultimo in qualità di responsabile finanziario, dell’Ordinanza istruttoria della Corte dei Conti n. 78/2021. In particolare, chiedono di relazionare sulle criticità emerse dall’esame compiuto dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali e dalla Corte dei Conti, del Piano di Riequilibrio già approvato con deliberazione n. 311/2015 e di poi rimodulato con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 20 febbraio 2018.