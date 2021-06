Tempesta nel Pd di Pachino, si dimette il segretario Dilorenzo

Il Partito democratico di Pachino si sconquassa. Più di un maldipancia nei Dem, tanto da portare il segretario cittadino del Pd, Vitaliano Dilorenzo a rassegnare le dimissioni. Lo ha fatto attraverso un post che ha scritto sul suo profilo Facebook. Le dimissioni di Dilorenzo arrivano alla vigilia di una campagna elettorale difficile che porterà in autunno al rinnovo del consiglio comunale e l'elezione del primo cittadino, dopo quasi tre anni di commissariamento straordinario. Cosa è accaduto in casa Pd non è dato saperlo, ma segnali di resa erano arrivate 48 ore prima con la rinuncia di Angelo Maione alla corsa a sindaco. C'è chi dice in città che metà dei simpatizzanti ed iscritti al partito, non vedrebbe di buon occhio l'alleanza con i 5 Stelle. Alle prossime amministrative in tanti puntavano sulla rivalsa del Pd, dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infilytrazioni mafiose con l'Ente a guida Dem.

Dilorenzo ha scritto. "Ho iniziato questo percorso con spirito di servizio, improntandolo a valori quali il sacrificio, agli ideali di lotta per la emancipazione dei più deboli e alla visione di una comunità giusta ed equa. Ho cercato di dare sostanza ad una manovra politica che potesse dare una nuova forma ad un partito, il PD, che ha subito una ingiustizia profonda che ha lacerato l'onore delle persone coinvolte. Mi sono trovato di fronte ad un panorama politico cittadino fatto di pochezza umana e di squallide strategie di potere.

Oltre alla infima qualità dei soggetti in campo, sento la necessità di concentrarmi su me stesso. Con spirito di responsabilità, verso la comunità politica che ho avuto l'onore di rappresentare, ho deciso di interrompere, nonostante il momento delicato, questo percorso che richiede pazienza, attenzione e totale dedizione. Ringrazio particolarmente i compagni e le persone che mi hanno manifestato stima e rispetto: Barbara e Davide Fronterré, Enzo Fallisi, Giulia Ferrara, Giancarlo Barone, Totò Caccamo, Jo Bottalla. Hanno supportato con intelligenza la mia azione in questi mesi di intensa preoccupazione per il futuro della città e di seria analisi della situazione politica.

Per cambiare questo paese, è necessaria una qualità umana che purtroppo è rara e quasi inesistente", così Dilorenzo.