Ladri di auto in azione a Floridia, rubata una Fiat 500 L alla Taverna

Ladri di auto la scorsa notte in azione a Floridia. Un colpo è andato a segno, un altro a vuoto. I ladri sono riusciti a portare a termine il furto di una Fiat 500 L che si trovava in sosta nel quartiere della Taverna. Dopo avere mandato in frantumi il finestrino lato passeggeri, sono riusciti ad avviare il motore, portando via l'utilitaria. Il colpo è invece fallito nel rione della Marchesa, sempre con le stesse modalità, ma questa volta i malviventi non sono riusciti ad avviare il motorino d'accensione. Ad essere stata presa di mira una Lancia Y. Stessa tecnica, del primo furto: rottura del finestrino passeggeri e tentativo di mettere in moto la piccola utilitaria. Probabilmente per la presenza di qualcunosul luogo, il furto non è stato portato a termine. I proprietari dei due veicoli hanno presentato denuncia ai carabinieri.

(foto archivio)