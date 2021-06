Modica, il PD ad "alzo zero" sulla maggioranza: mortificato ruolo dell'opposizone in Consiglio

Ruolo marginale del Consiglio comunale, mortificato il lavoro dell'opposizione, nessuna apertura alla minoranza, silenzio sulle richieste di chiarimenti su questioni importanti per la città. Sono alcune delle accuse che il Partito Democratico muove all'attuale maggioranza che sostiene la giunta del sindaco, Ignazio Abbate. "Qualche mese fa - afferma una nota del PD - commentavamo le dimissioni del consigliere Salvatore Poidomani e di quanto fosse diventato superfluo svolgere l’attività di consigliere comunale a Modica. Una figura, quella del consigliere, sminuita enormemente dalle leggi dello Stato e resa prepotentemente inutile dall’attuale sindaco. Restiamo convinti che nel nostro Paese la lotta democratica abbia un valore fondamentale e crediamo che anche a Modica debba essere così. Il voto dei cittadini nelle ultime elezioni comunali ha dotato l’attuale amministrazione di una maggioranza plebiscitaria in seno al consiglio e ha posto ai margini l’attività politica delle minoranze. Ma mai nel civico consesso si era visto tanta prepotenza e chiusura totale nei confronti dei consiglieri di opposizione. Un esempio tra i tanti è quello della composizione delle commissioni consiliari ancora incomplete per la mancata elezione dei consiglieri della minoranza che non hanno voluto chinarsi al volere del sindaco. Confidavamo in quel famoso detto che recita “da grandi poteri derivano grandi responsabilità “ e ci eravamo illusi che forse era ancora possibile una presa di coscienza degli attuali consiglieri di maggioranza affinché emergesse la volontà di riappropriarsi delle loro prerogative come l’approvazione dei bilanci. Ciò per amore verso la propria città e non soltanto verso i propri e singoli elettori. Nessun mea culpa sulle deliberazioni illegittime e nessuna apertura sulle continue richieste della minoranza di rendere partecipe il consiglio comunale su vicende importanti come quelle legate al museo “Serafino Amabile Guastella” o alle contestazioni avanzate dalla Corte dei Conti".

"Negare la convocazione del consiglio comunale - conclude la nota .- e negare alle minoranze e a tutti i consiglieri (gli unici, peraltro, ai quali la legge affida le questioni economiche e finanziarie dell’ente locale) il diritto di controllo, di informazione e di confronto consiliare sull’ enorme debito che grava sia sulla città sia sulle prossime generazioni, non vuol dire fare un dispetto all’opposizione o dare prova di virile protagonismo: significa rinunciare ai doveri che la comunità modicana vi ha assegnato con le elezioni. Così facendo si tradisce la stessa democrazia perché sono proprio i suoi valori più alti che vengono calpestati quando ci si sottomette acriticamente alla volontà di un singolo individuo".