Sorvegliato guidava senza patente: denunciato a Catania

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale hanno denunciato un pregiudicato catanese di 37 anni, poiché ritenuto responsabile della violazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno.

È stata una pattuglia in moto ad imporgli l’alt in questa via Acquicella Porto mentre con moglie e figli la percorreva alla guida della propria autovettura.

L’uomo, come da accertamenti espletati tramite la banca dati, è risultato gravato dalla misura di prevenzione a seguito della quale gli era ritirata la patente di guida che, ovviamente non gli consentiva di condurre alcun veicolo.

Per tali motivazioni è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria.