Incidente a Santa Maria di Licodia, ragazzo di 20 anni perde la vita

Incidente mortale questa mattina a Santa Maria di Licodia, nel catanese. A perdere la vita, Riccardo Ventura, un giovane di 20 anni. E' morto dopo uno scontro tra lo scooter che stava guidando e un'utilitaria, una Fiat Punto. Lo scontro è stato violento, il giovane è stato sbalzato dal mezzo, mentre lo scooter ha proseguito la sua corsa ed andato a finire su altri mezzi in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, ma è stata anche immediatamente chiamato un elisoccorso. Per il giovane purtroppo però non c'è stato nulla da fare.