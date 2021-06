Europei di calcio, Vezzali : "Pubblico è assist, Italia adesso fai i gol"

L'entusiasmo dei tifosi all'arrivo del treno a Termini e poi del pullman all'hotel Parco dei Principi. Roma abbraccia gli azzurri, e in attesa del tifo dei 16 mila spettatori attesi domani all'Olimpico e' Valentina Vezzali, campionessa olimpica e ora sottosegretaria allo sport, a spingere la nazionale. "Con il si' al pubblico abbiamo fornito l'assist, ora la palla passa a voi: fate gol", ha detto a Mancini e agli azzurri, salutandoli nel ritiro romano. Nonostante l'addio a Euro 2020 di Lorenzo Pellegrini e l'arrivo di Gaetano Castrovilli, la nazionale marcia spedita verso l'esordio di domani sera all'Olimpico contro la Turchia. Per l'occasione, la delegazione turca capitanata dal vicepresidente Servet Yardimci, si è recata stamane in visita a via Allegri presso la sede della Figc. Scambio di maglie (numeri dieci e nomi personalizzati) con il presidente federale Gabriele Gravina ("Abbiamo fatto una bellissima chiacchierata cordiale, come sempre quando una federazione va in trasferta"), poi il capo del calcio italiano si è recato all'hotel per accogliere uno per uno i giocatori e lo staff azzurro del ct Roberto Mancini. Particolarmente calorosi gli abbracci con Andrea Belotti e Luca Vialli, prima di rincuorare Pellegrini che ha lasciato il ritiro circa un'ora dopo. Poi è stata la volta della sottosegretaria allo Sport Valentina Vezzali, che si è intrattenuta per oltre un'ora con gli azzurri condividendo anche un fugace pranzo. Grande feeling tra l'olimpionica della scherma e il ct, visto che entrambi sono nativi di Jesi: "Ci siamo scambiati un paio di battute, abbiamo fatto anche la foto e mi ha detto: 'due jesini insieme, siamo davvero una grande forza'. C'è tanta sinergia, io l'ho ribadito oggi a Roberto: 'ti ho portato il pubblico allo stadio, ora la palla passa a te'. L'assist gliel'ho fatto, ora deve fare solo gol", ha rivelato Vezzali. Anche per lei una maglia azzurra in regalo, stavolta con il 9: "E' il numero delle medaglie olimpiche da me vinte. Spero di aver trasmesso agli azzurri il mio spirito olimpico", ha aggiunto a margine. Poi, in un post su twitter, ha precisato: "Ho portato agli Azzurri di Roberto Mancini il saluto del Governo e l'abbraccio di tutta Italia. Domani all'inno di Mameli, nel cuore di ognuno passeranno le immagini tragiche dei mezzi militari di Bergamo e dei tanti morti a causa del Covid. È a loro che dedicheremo ogni emozione". Stasera intanto alle 20, spettacolo di luce e suoni azzurri al Campidoglio, mentre dalle 18 circa l'attenzione sarà rivolta anche all'Olimpico dove i due ct, Mancini e Gunes, parleranno in conferenza stampa. A -24 ore all'inizio di Euro 2020, è arrivato anche il via libera dal Ministero della Salute: coprifuoco prorogato all'una del mattino per chi possiede il biglietto della partita.