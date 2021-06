Scontro tra auto e trattore alle porte di Floridia: un ferito grave (FOTO)

Hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco per le sterpaglie che bruciavano sotto il ponte della Statale 124 che collega Siracusa a Floridia, a pochi chilometri dal centro abitato. Ma quando i pompieri sono arrivati sul posto, a Capocorso, si sono accorti che si era verificato un grave incidente stradale. Un impatto tra un'auto ed un trattore agricolo. Scattato l'allarme, sul posto è arrivata un ambulanza del 118, che ha subito chiesto l'intervento di un elicottero. Nello scontro tra i due pezzi a riportare il peggio è stato il trattorista che è stato trasferito all'ospedale 'Cannizzaro' di Catania. Per i rilievi del caso è intervenuta la polizia municipale di Siracusa. I vigili urbani hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. Il mezzo agricolo avrebbe rallentato la marcia a causa del fumo provocato dall'incendio che aveva invaso la sede stradale. Una Yaris guidata da una donna diretta a Floridia non è riuscita a frenare in tempo ed ha centrato il trattore nella parte posteriore. Il trattorista. A.S., 53 anni, di Floridia è stato sbalzato sull'asfalto. Poi l'arrivo dell'elisoccorso.