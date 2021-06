Palermo, l'appuntamento firmacopie alla libreria "Tante Storie" con Pif e Marco Lillo

"Evento firmacopie" questa mattina, alla Libreria "Tante Storie" di via Ludovico Ariosto, a Palermo. Protagonisti, Pif e Marco Lillo, autori del romanzo "Io posso, due donne sole contro la mafia". Una vicenda che ripercorre l'incredibile storia che vede come protagoniste, loro malgrado, due sorelle, Maria Rosa e Savina Pilliu. Finiscono al centro di una tenaglia terribile: da una parte c’è la mafia, dall’altra lo Stato. La mafia le perseguita, lo Stato non le considera vittime. " Immaginate di tornare un giorno a casa vostra - si legge nell'incipit del libro - e di trovare un costruttore legato alla mafia lì davanti. Immaginate che vi dica che quella non è casa vostra, ma sua. E che, qualche anno dopo, ve la danneggi gravemente per costruirci accanto un palazzo più grande. E immaginate di dover aspettare trent'anni prima che un tribunale italiano vi dia ragione. Immaginate che, dopo tutto questo tempo, vi riconoscano un compenso per i danni, che però nessuno vi pagherà mai dato che il costruttore nel frattempo è stato condannato perché legato alla mafia e lo Stato gli ha sequestrato tutto. E ancora, immaginate che di quella somma, che non riceverete mai, l'Agenzia delle entrate vi chieda il 3 per cento. Questo libro vuole cambiare il finale alla storia".

Pif e Marco Lillo hanno risposto alle domande di coloro che hanno avuto il piacere di farsi firmare la propria copia del romanzo, accolti da Giuseppe Castronovo, titolare della libreria. Un appuntamento, quello con Pif e Marco Lillo, che si muove nel solco dell'impegno civile e dell'affermazione della legalità del libraio che, da anni, è impegnato su questi temi di grande valenza sociale. E la Libreria "Tante Storie" si riconferma un laboratorio di idee e un punto di riferimento per bambini, ragazzi e adulti attenti.