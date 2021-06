Siracusa, è morto l'imprenditore Carmelo De Salvo

E' morto a Siracusa l'imprenditore Carmelo De Salvo. Aveva 89 anni ed era molto conosciuto nel capoluogo per le sue molteplice attività. De Salvo attraverso la distribuzione dei carburanti aveva costruito un impero economico, tanto da diversificare le sue attività. Comprò l'Hotel Panorama di via Necropoli Grotticelle, trasformandolo in un albergo a 4 Stelle. Ma l'investimento più importante l'aveva fatto all'Arenella realizzando un resort di lusso, le 'Residenze di Archimede'. Da alcuni anni aveva passato la mano ai figli Giancarlo, Gianfranco e Fabio. I funerali di Carmelo De Salvo verranno celebrati domani mattina ( 11 giugno) alle 11,30 nella Parrocchia di San Salvatore in via Necropoli Grotticelle. Alla famiglia De Salvo le condoglianze di Nuovo Sud.